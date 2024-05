Fonte : fanpage di 31 mag 2024

. Dopo la vittoria di Leclerc nel GP di Monaco della Formula 1 2024, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha convocato una riunione straordinaria a Maranello parlando davanti agli oltre mille dipendenti della Gestione Sportiva: un discorso per condividere con tutti il successo ma anche per serrare le fila in vista del prosieguo della stagione.

Ferrari serra le fila dopo la vittoria di Montecarlo | Vasseur convoca l’intera GeS a Maranello