Ferrara museo per Antonioni | omaggio al ‘pittore’ del grande schermo

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Un’inaugurazione iniziata nel solco della polemica elettorale e terminata con un lungo applauso ad Enrica Fico, vedova del regista ferrarese Michelangelo. Il clima con cui ci si è approcciati alla presentazione del nuovo Spazio, tenutasi oggi, non era certo dei più distesi: la sanzione al sindaco Alan Fabbri e al Comune arrivata dall’Agcom e rilanciata dal candidato sindaco Fabio Anselmo, per non aver rispettato i requisiti di indispensabilità e impersonalità della comunicazione istituzionale in campagna elettorale, aveva messo in allarme anche il momento inaugurale dello Spazio. Momento che, tuttavia, si è svolto senza intoppi e al quale hanno partecipato tutti i principali protagonisti di una vera impresa museale: condensare una parte fondamentale dell’Olimpo del cinema mondiale, ovvero l’opera di Michelangelo, in undinamico, che avesse piuttosto le caratteristiche di uno spazio aperto e in continua mutazione.