Ferrara Basket prime mosse su due binari

(Di venerdì 31 maggio 2024) Che sia B1 o B2,dovrà sciogliere i primi nodi in fretta per accelerare i tempi e farsi trovare pronta in entrambe le situazioni. Un piano "a" e un piano "b", insomma, che dipenderanno da quale categoria affronterà il club biancazzurro nella prossima stagione sportiva: rimane in piedi l’ipotesi di un trasferimento di sede (e non di una fusione, come inizialmente si era detto) dalla pericolante Ozzano, opzione che consentirebbe adi prendere parte al prossimo campionato di B Nazionale. Come sottolineato più volte dal presidente Maiarelli negli ultimi giorni, la società tiene aperta ogni porta e la "scorciatoia" che porterebbe il club estense a varcare la soglia del terzo campionato nazionale nonostante l’estromissione dai playoff promozione per mano di Fidenza, resta un’alternativa percorribile su cui la società sta ragionando in queste ore.