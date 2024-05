Femminucce devono lasciarli lì Ragazzi travolti dal fiume spuntano quelle frasi shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un video drammatico che mostra i tre giovani dispersi nelNatisone è diventato virale sui social media, accompagnato da un audio che ha scatenato indignazione. Nel filmato si sente un uomo commentare freddamente: “Urlano come, ci sarebbe dalì, hanno l’acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto”. L’insensibilità delle parole ha provocato una valanga di commenti sdegnati. Un’utente di Facebook ha scritto: “Io veramente non mi rendo conto di come sia possibile provare una tale insensibilità e cattiveria davanti ad una situazione del genere. Che schifo”. La tragedia I tre giovani, un ragazzo e due ragazze tra i 15 e i 17 anni, sono statidalla piena mentre si trovavano su un isolotto del Natisone.