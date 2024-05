Femminicidio Giada Zanola il movente e la messinscena dopo il delitto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 31 maggio 2024), ile lailorchestrati dal compagno accusato di omicidio, la giovane donna precipitata da un cavalcavia sull’autostrada A4 a Vigonza nel Padovano, non si è suicidata, ma è stata uccisa dal compagno. Queste le conclusioni degli investigatoriil fermo di Andrea Favero, 39 anni, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Tuttavia, fino ad ieri non era ben chiaro ildel. Se quest’ultimo si era consumato al culmine di una lite, non era chiaro il motivo stesso della lite. Con il trascorrere delle ore nuovi elementi sono emersi. Sembra che la coppia fosse in crisi e nonostante il prossimo settembre i due dovevano sposarsi, lei aveva deciso di lasciarlo.