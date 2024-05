Femminicidio di Giada Zanola Andrea Favero resta in carcere Il gip | Indizi gravi e precisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)in, accusato di aver ucciso la compagna, anche se il fermo del pm motivato soprattutto col pericolo di fuga non è stato convalidato dalla giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro che, tuttavia, ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare che lo tiene in una cella. Questo alla luce dei ‘e concordanti’di colpevolezza nei confronti del 39enne. Nell’interrogatorio di garanzia, nelDue Palazzi di Padova, presente anche il pm Giorgio Falcone,ha fatto scena muta, e non ha voluto neanche rilasciare dichiarazioni spontanee. La difesa ha presentato istanza per un’attenuazione della misura cautelare, che non è passata. Non esiste il ‘pericolo di fuga’ – nel provvedimento del pm era stato legato al fatto cheè un camionista, pratico di viaggi e itinerari in tutta Europa – ma tutto il resto dell’impianto accusatorio, costruito con le indagini e le parziali ammissioni fatte dain piedi.