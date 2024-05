Felice e orgoglioso di essere il ds

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) ". Ed". E scandisce la prima e la terza parola quasi a sottolinearle. Sale al piano di sopra, Francesco Palmieri, ma prova a non farci troppo caso. Nove anni in neroverde – arrivò da Parma, estate 2015 – ne fanno, per dirla con l’AD Giovanni Carnevali, ‘uno di famiglia’ e ‘uno di famiglia’, il nuovo Direttore Sportivo, si sente. Per quello, con tutta probabilità, oltre che "" è anche "". Per il Sassuolo, e segnatamente per il settore giovanile, ha fatto tanto, Palmieri, adesso si cimenta con la prima squadra per provare a fare altrettanto. "Anche se – dice – ci aspetta molto lavoro da fare, ma siamo pronti: la filosofia societaria è chiara, l’ambizione è quella di far bene, con la consapevolezza che nulla sarà facile, che la serie B è un campionato difficilissimo dal quale ricominciare me che con lo spirito che ci sorregge si possano fare le cose giuste per il bene del Sassuolo".