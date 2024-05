Fedez su Chiara Ferragni | Nessuna pietà chi le sta intorno E fa una dedica all’ex

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un singolo, una vita da single nuova di zecca e una vita tutta da vivere:si prepara al nuovo corso della sua esistenza attraverso il rilascio del brano in featuring con Emis Killa – Sexy shop – nel quale ne ha davvero per tutti. Anche per sua moglie. È qui che per la prima volta prende le distanze dal suo entourage, che lui definisce semplicemente “chi le sta”, mentre per la sua ex – la Faty Tattoo di Instagram – ha avuto parole di grande stima., la verità sue il suo team “Una vita in salita / Una storia infinita che poi è finita / ho male alle dita / Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita / Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva / Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita”, scrivenel suo nuovo singolo con Emis Killa e qui, davvero, non c’è bisogno di interpretazioni.