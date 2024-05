Fedez Sexy shop è il nuovo singolo con Emis Killa | nel testo riferimenti a Chiara Ferragni? Testo e video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024)segna il ritorno dialla musica dopo la malattia e la separazione dalla ex moglie. Il, in duetto con, parla anche della fine della sua storia d’amore, una «storia infinita che poi è finita».nel” parla della ex moglie«L’amore non si fa nei/ sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko / Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio / una storia infinita che poi è finita». Inizia così, ildiin coppia conlanciato in vista dell’estate 2024. Nel brano, che si candida ad hit dell’estate, sono tanti ialla fine della storia d’amore con la moglie. Gli ascoltatori più attenti, infatti, avranno notato le barre dedicate alla influencer e madre dei figli Leone e Vittoria.