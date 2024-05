Fedez il dolce annuncio sull’ex dopo la rottura con Chiara

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 31 maggio 2024) Personaggi tv., illacon. La fine della relazione traFerragni eha lasciato tutti quanti senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato la fine del matrimonio di quella che sembrava essere la coppia perfetta, almeno sui social. Ma a quanto pare lontano dall’obiettivo le cose non erano idilliache ed è bastato poco, il Pandoro gate, per far crollare il castello. In queste oreha deciso di fare un tuffo nel passato e di fare una dedica social ad una sua ex fidanzata. (le foto) Leggi anche:, arriva il primo commento sulla nuova fidanzata Leggi anche:, scoppia una nuova bufera col cantante: “Gli ho detto no” (VIDEO) Leggi anche:“le canta” aFerragni: la reazione dell’influencer (FOTO) Leggi anche:a Monaco con la nuova fidanzata: la reazione diFerragni, illaconaver detto addio aFerragni,si prepara al nuovo corso della sua esistenza attraverso il rilascio del brano in featuring con Emis Killa – Sexy shop – nel quale ne ha davvero per tutti.