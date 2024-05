Fedez e l’incoerenza della sua nuova canzone prima la frecciatina poi Chiara è la madre dei miei figli

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel mondomusica, ogni testo è un viaggio nel profondo dell’anima dell’artista, una finestra aperta sulle sue emozioni e sulle sue esperienze di vita. Ma quando le parole di unasembrano fare eco a una realtà personale, le interpretazioni diventano inevitabili. È il caso del nuovo singolo di, “Sexy Shop”, che sembra giocare tra frecciatine nascoste e dizioni apparentemente contraddittorie nei confronti dell’ex moglie,Ferragni. Al festa di lancio, però, il rapper ci ha tenuto a precisare che non ha rivolto alcunaalla sua ex moglie. Ma i fatti parlano chiari. Di seguito tutti i dettagli. Ladiparla diFerragni Le parole del brano sono cristalline, senza veli: i riferimenti all’ex moglie sono evidenti e taglienti, quasi a volerle far arrivare un messaggio chiaro e inequivocabile.