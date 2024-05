Federconsumatori è di nuovo caro-spiaggia aumenti del 5%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Nemmeno quest'anno le famiglie saranno al riparo dai rincari sulle spiagge italiane". L'osservatorio nazionale, in collaborazione con la Fondazione Isscon, ha ultimato il consueto monitoraggio dei costi praticati per i servizi balneari nella stagione 2024, rilevandoin media del 5,2% rispetto al 2023. Nel dettaglio, crescono soprattutto il costo del lettino (+8%) e della sdraio (+7%). Ma la voce che sale di più è quella relativa al noleggio di pedalò, sup, canoe (+10%), sempre più in voga tra i bagnanti. In controtendenza, invece, il costo dell'abbonamento stagionale che, essendo in calo tra le preferenze degli italiani, registra una diminuzione di costo de -2%. "La ristrettezza dei bilanci familiari, unita ai rincari generalizzati dei costi dei viaggi, specialmente con riferimento ai trasporti, spinge i cittadini ad optare per soluzioni più economiche, come ad esempio la fruizione più breve del servizio: - spiega l'associazione - sono molti, infatti, i lidi che propongono formule happy hour o mezza giornata".