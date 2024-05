Fate una X Decima sulla Lega Bufera sullo spot di Vannacci A cosa si riferisce il generale?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – Robertoancora al centro della, stavolta per unoelettorale. Nel video circolato sui social il, candidato al Parlamento europeo, si rivolge ai potenziali elettori: “Il prossimo 8 e 9 giugno quando andrete a votare per le elezioni del Parlamento europeouna 'Xª’ () sul simbolo dellae scrivete”. Lasta perFlottiglia Mas, nota anche come Xª MAS, che dà il nome al corpo di marina – ufficialmente indipendente – che operò per la Repubblica Sociale Italiana dal 1943 al 1945, al fianco dell’esercito nazista. Un fermo immagine di unoelettorale pubblicato sui social in cui il candidato indipendente dellaRobertoinvita a fare "una '' sul simbolo della", in occasione delle elezioni dell'8 e 9 giugno, Roma, 31 maggio 2024.