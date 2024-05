Far pagare il bagaglio a mano? Pratica illecita | in Spagna quattro compagnie aeree low cost multate per 150 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Farilai passeggeri? Secondo il governo spagnolo è una “”. E per questo motivo (e altro)sono state. A riportarlo è radio Cadena Ser e la conferma arriva anche da fonti del ministero dei Diritti sociali e il Consumo. Non solo. Secondo l’emittente radio il totale degli importi delle sanzioni, sommati tra loro, è pari a oltre 150di. Tra le, secondo una nota dell’associazione di consumatori Facua, risultano Ryanair, Vueling, Easyjet e Volotea. Nomi che il ministero “non conferma né smentisce”. Oltre al sovrapprezzo per i bagagli a, Madrid contesta allealtre pratiche come quella di farun extra per la selezione del posto a sedere ad accompagnatori di persone con necessità particolari (come i bimbi piccoli), oppure la “mancanza di trasparenza nelle informazioni contrattuali”.