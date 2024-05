Fabrizio Corona ha scoperto di diventare papà bis con una scatola di vibratori | La mia Sara mi ha commosso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)è al settimo cielo perché diventeràa 50 anni per la seconda volta, dopo aver avuto Carlos dall’ex Nina Moric. La fidanzata, 24 anni, ha infatti regalato una gioia all’ex re dei paparazzi. In famiglia sono tutti felici e anche il figlio Carlos non vede l’ora di abbracciare il fratellino o la sorellina in arrivo.ha già espresso il desiderio di avere una femminuccia e durante l’intervista al podcast “Gurulandia” ha svelato come è venuto a conoscenza della bella notizia. “Circa un mese fa la mia fidanzata mi chiama e mi dice ‘vieni a casa, presto’. – ha dichiarato – Io vado e la vedo tutta vestita elegante, messa in un angolino tutta intimidita e rossa. Aveva in mano questa cosa che era ladei