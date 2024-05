F1 qualifiche GP Canada 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) La Formula 1 si prepara a disputare il nono appuntamento della stagione, il Gran Premio del. Il Circus lascia l’Europa dopo il Gran Premio di Monaco, per volare – ancora una volta – oltreoceano. A Montreal va in scena la gara di casa di Lance Stroll, ospitata dal circuito Gilles Villeneuve. L’autodromo è considerabile una tappa storica per il paddock, che qui ha debuttato nel 1978. Prima di disputare il nuovo appuntamento però la F1 si ferma una settimana, consentendo ai team di spostare i materiali nel continente americano. Si correrà dunque tra il 7 e il 9 di giugno. Le prove libere apriranno le danze del GP canadese, andando in scena nella giornata di venerdì e nella prima parte del sabato. La sera (italiana) dell’8 giugno sarà poi dedicata alla caccia alla pole position, con leche scatteranno alle 22:00 per una serata tutta di motorsport.