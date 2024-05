F1 gara GP Canada 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) La F1 lascia il Principato di Monaco dopo l’ottavo appuntamento del calendario. Il Circus vola così a Montreal, dove andrà in scena il Gran Premio del, ospitato dall’autodromo dedicato a Gilles Villeneuve, che è palcoscenico del campionato dal 1978. Ladi casa di Lance Stroll non si terrà però subito dopo il Gran Premio monegasco, con il paddock che si ferma una settimana per consentire ai team di trasportare il materiale dall’Europa al continente statunitense. Il weekend diandrà dunque in scena la prossima settimana, tra il 7 e il 9 giugno, con unazione tradizionale, che dunque non prevede sprint race. Il fine settimana si aprirà nella giornata di venerdì con le prove libere, mentre sabato andranno in scena le qualifiche.