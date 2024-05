Ex forno bruciato un mese fa al Rione Vasto topi e rifiuti vicino a 3 scuole | invocata bonifica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il vecchioabbandonato di calata Casanova è diventato un rifugio per senza fissa dimora, e il 4 maggio scorso qualcuno ha appiccato un rogo, con un clochard salvato da due agenti della polizia locale. “Ad oggi nulla è stato fatto, solo passerelle ma di fatto nulla” denuncia oggi Adelaide Dario, presidente del comitato Quartiere. Nell’ex, secondo testimoni, sono tornati i senza fissa dimora. Evidente indizio un materasso, ben visibile sul posto.campeggiano tra le pareti annerite, mentre un’implacabile puzza si sprigiona. E, piccolo dettaglio, nei pressi del sito ci sono tre: la Gabelli, la Miraglia-Sogliano e la Imbriani-Borrelli. Non il massimo della salubrità, per bambini e ragazzi di elementari e medie.