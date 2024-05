Eventi week-end | dalla Festa della Repubblica a Unibreak fest!con il rapper 22simba a Limbiate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ecco la rassegna degli appuntamenti più interessanti da venerdì 31 a domenica 2 giugno: GERENZANO – Sabato teatro con… delitto L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con Ardea Onlus, ha organizzato per sabato 1 giugno lo spettacolo teatrale “Il delitto perfetto… o quasi!”, in programma alle 21.15 al Parco degli Aironi di via Inglesina. Si tratta .