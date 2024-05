Europei di Scherma 25 Azzurri per le medaglie | verso le Olimpiadi a caccia di successi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – Sono 25 gli atleti dellaazzurra convocati per i CampionatiAssoluti di Basilea 2024, ultimo grande appuntamento internazionale prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Dal 18 al 23 giugno, sulle pedane svizzere, l’Italia andrà adi risultati importanti non solo per impreziosire il suo ricco palmares continentale, ma anche per strappare gli ultimi punti preziosi per il Ranking di partenza che, sia nelle gare Individuali che in quelle a Squadre, farà fede poi per la composizione dei tabelloni nella kermesse a Cinque Cerchi. I Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola proporranno in terra elvetica gli stessi atleti prescelti per l’Olimpiade che sono stati ufficializzati nella giornata di ieri, con un’unica eccezione nella prova Individuale delle fiorettiste in cui la campionessa europea in carica Martina Batini (riserva in patria per Parigi) sarà ai nastri di partenza, salvo poi fare staffetta con Francesca Palumbo nella competizione a Squadre.