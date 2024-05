Europee Vannacci a Notizie com | Su 800 candidati si è parlato solo di me Io e Ilaria Salis contrapposti? Qual è il programma di questa signora?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Guardi le cito un dato per rispondere alla sua domanda. Alle prossimesi presentano circa 800…E si parladi me. Ovviamente la mia è una candidatura che ha fatto la storia, ma io non sono certamente un fenomeno da baraccone”. In esclusiva a.com il generale Robertoci racconta la sua prima volta da candidato a pochi giorni dalleLa Lega chiuderà la campagna elettorale per leil 6 giugno a Roma, con una manifestazione a cui parteciperanno il segretario Matteo Salvini e Roberto, candidato in tutte le circoscrizioni. Generale Roberto, candidato indipendente LegaL’appuntamento è alle 18 in piazza Santi Apostoli, e seguirà quello di Milano, sempre con il leader e il generale, in piazza Duomo il primo giugno, domani alle 15.