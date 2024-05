Europee | Schlein ' politica estera e difesa comune sennò restiamo nani' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Serve uno sforzo politico e diplomatico dell'Europa per non essere più deinello scenario geopolitico. Non possiamo più permetterci un'Europa che non abbia una voce sola", occorre sia "forte sullae sulla". Così Ellyal convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo. .