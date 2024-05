Europee | Schlein ' asticella porta jella risultato ' 19? Allora Renzi e Calenda con Pd'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Io dico spesso che non fisso l'perché. Oggi ci sono due liste" Stati Uniti d'Europa con Matteoe Azione di Carlo"che erano con noi nel 2019 e ora sono concorrenti. Io sto facendo una campagna elettorale in tutta Italia e quello che chiedo a tutti di convincere ad andare a votare. Se non ti occupi di politica, la politica si occupa comunque di te e altri sceglieranno". Così Ellya Tribù su Sky Tg24. .