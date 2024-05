Europee | Schlein a Meloni ‘donne finito di subire? Fai qualcosa di concreto no ripicche’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “De Luca-? Io credo che ai cittadini interessi molto poco delle ripicche personali.mi ha chiamato in causa dicendo che èil tempo in cui le donne subiscono. Sono d’accordo ma lo fa col suo governo a partire dagli antiabortisti nei consultori o la riduzione degli asili nidi. L’Italia ha il dato più basso di occupazione femminile, io ho proposto adi approvare insieme il congedo paritario per entrambi i genitori, questo sarebbe un supporto per le donne sul lavoro. Si possono fare cose concrete”. Così Ellya Tribù su Sky Tg24. . L'articolodi? Faidi, noCalcioWeb. .