Europee ' La notte delle elezioni 2024' in diretta streaming su adnkronos com

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. () - La '' insu.com dalle 22 di domenica 9 giugno. Una maratona, guidata dal direttore Davide Desario e dai vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, per commentare i risultati e analizzare le conseguenze del voto europeo sul piano politico, economico e sociale. Indal Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai, a Roma. Qui il link per seguire la. La sede dell'agenzia di stampa si apre a un confronto con politici, esperti e cronisti, con una connessione interattiva tra le analisi prodotte sul set allestito nella Sala Mastai, i collegamenti video, e le informazioni che rimbalzano attraverso la Rete e i social network. L'attesa dei primi dati sarà arricchita dall'approfondimento di temi centrali per la prossima legislatura europea, con tre panel dedicati a Innovazione, Health e Mobilità sostenibile che impegneranno manager ed esperti nei tre settori.