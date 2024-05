Europee il centrodestra al rush finale Poi lo sprint sulle riforme

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - Il prossimo Consiglio dei ministri è previsto il 3 giugno, alle ore 9,30. All'ordine del giorno potrebbe esserci solo il dl sanità per tagliare le liste d'attesa, gli altri decreti legge che nei giorni scorsi erano sul tavolo potrebbero vedere la luce molto più avanti, dal salva-infrazioni Ue al dl sulla protezione civile al decreto che riguarda l'ordinamento penitenziario. In ballo c'è anche un provvedimento riguardante i Campi Flegrei ma di fatto con il via libera del governo alla riforma della giustizia (si vedrà nei prossimi giorni dove assegnarlo, potrebbe essere indirizzato alla Commissione Affari costituzionali di Montecitorio guidata dall'azzurro Nazario Pagano) i fari sono puntati sull'ultimo miglio della campagna elettorale.