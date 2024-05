Europee Commissione Antimafia | sei i candidati ‘impresentabili’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Sono sei ialle prossime elezionirisultati, dalle verifiche svolte dallaparlamentare, in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha comunicato la presidente dellaChiara Colosimo nell’ambito della seduta plenaria dellariferendo l?esito dei tradizionali controlli sui cosiddetti. Dalle verifiche della, ha riferito Colosimo, risultano “in violazione del codice di autoregolamentazione sette candidature” aggiungendo che si tratta delle candidature di: Marco Falcone candidato Fi-Noi Moderati-Ppe per la circoscrizione Italia insulare, Alberico Gambino candidato Fdi nella circoscrizione Italia Meridionale, Filomena Greco candidata per Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Italia meridionale, Luigi Grillo candidato per Fi-Noi moderati-Ppe nella circoscrizione Italia Nord occidentale, Antonio Mazzeo candidato Pd nella circoscrizione Italia centrale e Giuseppe Milazzo candidato FdI nella circoscrizione Italia insulare.