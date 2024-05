Europee | Calcio e politica a Roma manifesti anti-Lotito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 mag. (Adnkronos) - "Se voti Forza Italia, voti. Libera la Lazio". Ilentra nella campagna elettorale per le elezionied in particolare quellono, con le polemiche che ciclicamente investono il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio. I tifosi biancocelesti rispolverano infatti l'appello 'Libera la Lazio', che fu al centro di una campagna condotta negli anni scorsi, approfittando degli spazi usati per la propaganda in vista del voto dell'8 e 9 giugno prossimi. Nella capitale sono infatti comparsiche sullo sfondo blu accompagnano la scritta in bianco "se voti" Forza Italia, indicando il simbolo del movimento azzurro, con quella in rosso "voti", seguita dal nome, riportato in bianco e con caratteri più grandi.