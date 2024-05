Europee | Annunziata Pd ' situazione grave perché mancano iniziative per pace'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Un momento in cui tutti minacciano, è un classico momento in cui si fa la battaglia delle parole, nessuno ha deciso il prossimo passo,le guerre arrivano quando non sono annunciate, non quando se ne discute in un convegno. Laè veramentenon c'è una iniziativa diplomatica. Non ho timore dei paroloni in corso, è preoccupante che non ci siano nazioni che stanno lavorando per la”. Cosi Lucia, capolista alle prossimenella circoscrizione sud per il Partito Democratico, durante la trasmissione Metropolis.