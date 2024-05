Eugenia di York le nuove foto del figlio Ernest per il compleanno | è la sua fotocopia!

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 31 maggio 2024) Non accade spesso chedipubblichi immagini sui social della sua famiglia, il marito Jack Brooksbank e i due figli. Tra i Windsor, è forse quella più attenta alla privacy, eccezion fatta per la sorella Beatrice, ancor più propensa a stare lontano dai riflettori. Giovedì 30 maggio, però, i fan dei royal hanno ricevuto una bella sorpresa. Per festeggiare il primodi suo, la principessa ha pubblicato sul suo account Instagram una serie die toccantidel secondogenito. Quattro lecondivise. Le prime tre mostranodi spalle o di profilo, mostrando una porzione del volto. Nella quarta, invece, compare, oltre al festeggiato, anche il fratello maggiore August, nato nel 2021.