Estrazioni Superenalotto ecco i numeri vincenti | tutti a caccia del 6

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo la vincita record del 6 da 101 milioni di euro centrata il 10 maggio scorso, il jackpot delè ripartito, raggiungendo per l'estrazione odierna la cifra di 28,7 milioni di euro. Nell'estrazione di oggi, nessuno ha centrato il 6 né il 5+, ma ci sono stati quattro vincitori con il 5, ognuno dei quali ha vinto quasi 31mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione, prevista per sabato 1 giugno, sale quindi a 29,6 milioni di euro.Lotto: idelle ruote di venerdì 31 maggio 2024 BARI: 4, 55, 90, 19, 54 CAGLIARI: 32, 54, 68, 64, 86 FIRENZE: 1, 24, 19, 14, 63 GENOVA: 64, 15, 37, 2, 44 MILANO: 80, 85, 72, 36, 89 NAPOLI: 13, 24, 12, 53, 10 PALERMO: 49, 75, 60, 78, 72 ROMA: 18, 6, 43, 81, 26 TORINO: 28, 2, 27, 90, 75 VENEZIA: 39, 11, 89, 14, 26 NAZIONALE: 7, 24, 25, 72, 19: ila combinazione vincente deldi oggi, venerdì 31 maggio 2024:: 14, 20, 24, 49, 83, 84 Numero Jolly: 62 Numero Superstar: 45