Fonte : zon di 31 mag 2024

Al primo posto della classifica dei numeri più frequenti troviamo il 9 presente per 44 estrazioni. IT su Google News. La redazione di Zon. Per giocare online occorre compilare la schedina interattiva, cliccando sui 5 numeri scelti e confermando l’acquisto.

Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi venerdì 31 Maggio 2024 | i numeri vincenti