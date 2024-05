Estate attese 216 milioni di presenze

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 31 maggio 2024) 12.50 Dopo l'inizio dell'anno con il segno positivo, continua a crescere il turismo. Tra giugno e agosto, si prevedono 216mln dinelle strutture ricettive: +1,5% rispetto al 2023. Nei primi 5 mesi dell'anno lesono aumentate del +3,8%.Emerge dall'indagine del Centro studi turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Trainano la crescita della domanda i turisti stranieri: 105mln, in aumento del 2,5%. La domanda italiana dovrebbe restare pressoché stabile a 110,9 mln, in lieve aumento dello 0,5%.