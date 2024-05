Espulso dalla panchina Scommesse sospette

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’ombra delletorna ad aleggiare sul mondo del calcio. A finire sotto la lente della Procura sportiva è stata l’espulsione di un giocatoreche sembra legato ad un flusso anomalo di puntate registrato in una ricevitoria di Bari su un ‘rosso’ al centrocampista del Bari Nicola Bellomo, durante Ternana-Bari del 23 maggio scorso. L’evento è avvenuto alla mezz’ora della ripresa per un litigio con un raccattapalle. Bellomo è stato squalificato per una giornata.