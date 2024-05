Esplosione nucleare dimostrativa | il test atomico che vogliono in Russia per fermare la Nato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) C’è il precedente della crisi dei missili di Cuba del 1962. L’annuncio di Joe Biden sulla possibilità dell’uso di armi made in Usa per colpire il territorio russo. E, insieme, i sospetti della mano di Mosca dietro incendi e sabotaggi in Europa. Le minacce di Vladimir Putin sulla guerra globale portano il mondo verso l’escalation. E lacomincia a pensare a un(sul proprio territorio). Per dare un segnale al mondo. E agli Stati Uniti. L’«» l’ha proposta Dmitrij Suslov, membro del Consiglio per la politica estera e la difesa, un think tank vicino al Cremlino. E arriva proprio mentre laannuncia esercitazioni con armi nucleari tattiche al confine con l’Ucraina. Dopo le «provocazioni occidentali» denunciate dallo Zar.