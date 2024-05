Esplode il Pd a pochi giorni dal voto | tutti contro tutti dopo le sparate di Tarquinio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Sono 30 anni che affermo che la Nato è superata, da quando non esiste più il Patto di Varsavia». Per nulla intimorito dalle polemiche sollevate dentro il partito che lo ospita, così come dalla dichiarazione della segreteria dem che ne aveva preso le distanze, specificando che il pensiero disulla Nato non era quello del Pd, anche ieri l'ex direttore di Avvenire, Marco, candidato nelle liste dem alle elezioni europee, ha confermato il suo pensiero: «Serve un nuovo patto tra Unione Europea e Stati Uniti d'America, politico e militare. L'Alleanza Atlantica,da strumento difensivo sta diventando offensivo. Lo scioglimento e la ricostruzione di un rapporto è un processo che non si fa in un giorno ma che va cominciato quanto prima.