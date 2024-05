ESCLUSIVA – Agoumé concede all’Inter un nuovo tesoretto? Cessione in arrivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024)presto potrebbe conoscere il suo futuro. Come con Ionut Radu, l’Inter potrebbe decidere di cedere definitivamente il calciatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, durante la sua esperienza al Siviglia, ha impressionato i dirigenti spagnoli che proveranno ad esercitare il riscatto. SUL RISCATTO – Lucien, giovane centrocampista francese di proprietà dell’Inter, potrebbe presto vedere il proprio futuro legato definitivamente al Siviglia. Dopo una stagione più o meno positiva in prestito con la squadra andalusa, il club spagnolo sta seriamente valutando l’opzione di riscatto fissata a 8 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore a titolo definitivo. Con la maglia biancorossa, il giovane centrocampista ha collezionato 13 presenze, per un totale di 787 minuti giocati.