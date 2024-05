Ermellino e tocco per l’ultimo viaggio | Noi affranti di fronte al mistero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’e il ““ da rettore sono poggiati sul feretro, circondato da rose bianche. È nella cappella del Sacro Cuore che l’università Cattolica ha voluto allestire la camera ardente di Franco Anelli, morto nella tarda serata di giovedì scorso. Oggi i funerali si terranno nella sua Piacenza, dove ancora vive la mamma 93enne. Per permettere anche agli studenti di partecipare, dopo la messa di questa mattina nell’aula magna di largo Gemelli, l’ateneo ha organizzato pullman in partenza da Milano. Ieri in un pellegrinaggio silenzioso si sono alternate personalità della politica, del mondo accademico ed ecclesiastico. Tra loro il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin: "Siamo tuttiper quanto è accaduto – non nasconde –.dia unche si presenta come tale e mi pare che la domanda che ci facciamo tutti sia quanto è profondo il cuore umano, forse nessuno riesce mai a penetrarlo fino in fondo.