Erano abbracciati poi… Maltempo choc tre giovani trascinati via dall’acqua | immagini spaventose

(Di venerdì 31 maggio 2024)in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nuove precipitazioni hanno investito la regione dove c’è l’allerta arancione della Protezione civile per le zone anche del Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. A causa della piena del fiume Natisone, tre ragazzi sono scomparsi dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio. Poco prima avevano lanciato l’allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l’acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge. Il sindaco Michele De Sabata ha aggiornato i cittadini dal suo profilo Facebook: “Stanno cercando 3 persone, un uomo e 2 ragazze, nel fiume Natisone; sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, in questo momento sono sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano due elicotteri, uno dei vigili del fuoco con i sub e l’elisoccorso del 118 in attesa a casali Potocco”.