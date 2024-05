Era morta da un mese choc a Fontecorniale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Viveva da sola in una casa nel bosco di, Viviana Bonazzoli, 74 anni, docente di Storia economica all’Università di Urbino, ritrovata priva di vita mercoledì pomeriggio. Un giardiniere, che si era presentato per taglio delle sterpaglie, ha lanciato l’allarme dopo aver notato da una portafinestra la donna, vestita con gli abiti per uscire e con la borsa lasciata in macchina, immobile e riversa sul pavimento. I sanitari del 118 hanno constatato la morte per cause naturali, risalente a circa unprima, mentre i carabinieri hanno accertato che la porta era chiusa dall’interno. Sicché è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa. Dinanzi l’abitazione, un Jimmy Suzuki, il suo piccolo fuoristrada per muoversi sulle strade sterrate che conducono al paesino.