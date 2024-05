Era di maggio… la gerla dei problemi passa a giugno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Con oggi va in archivio maggio, accompagnato da un saluto a denti stretti, di circostanza, da chi resta a combattere. Trasferisce ladeipressoché colma a, così come l’aveva ricevuta dal mese precedente. Probabilmente conterrà dell’ altro. Non sembri una riduzione del tipo “provinciali allo sbaraglio” ma, giunti quasi a metà dell’ anno, è necessario mettere un po’ di ordine e fare una prima verifica dei conti di casa, cioè dell’ Italia. La premessa di tale operazione parte dalla sorgente, ovvero da dove sono cominciate le difficoltà degli Italiani e di altri europei. Sarà importante conoscere il pensiero del Governatore della Banca d’ Italia, Fabio Panetta, che questa mattina illustrerà e commenterà le Considerazioni Finali sul Paese.