Equitazione cancellata la tappa della League of Nations di salto ostacoli di San Gallo

(Di venerdì 31 maggio 2024) La terzaLonginesof2024 didell’, prevista oggi pomeriggio a San, in Svizzera, è stataa causa delle condizioni meteorologiche avverse: dopo le intense piogge che hanno colpito la cittadina elvetica nei giorni scorsi, questa mattina è stata presa la decisione di cancellare la gara. Non verranno assegnati punti e non verrà stilata nessuna classifica finaledi San: la competizione proseguirà con la prossima, in programma a Rotterdam il 21 giugno, e la classifica per Barcellona sarà calcolata sulla base delle tre tappe di Abu Dhabi, Ocala e Rotterdam, invece che sulle quattro previste. Todd Hinde, direttore delFEI, ha dichiarato al sito ufficialemanifestazione: “Nonostante un’ampia pianificazione, le condizioni meteorologiche hanno reso la situazione estremamente difficile ed apprezziamo molto gli sforzi degli organizzatori per cercare di trovare soluzioni in circostanze difficili.