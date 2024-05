Endless Love | anticipazioni della puntata del 1 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Come sempre andrà in onda una nuova appassionanteserie turca. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio, visto il grande successo riscontrato,va in onda anche di sera, dopo l’amata serie turca Terra Amara. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nelladel 1. Tarik Soydere(ilcorrierecitta.com)Kemal ha dei dubbi su Tufan e Tarik Dopo aver avuto un confronto con Tufan, Kemal gli dichiara apertamente di avere dei seri dubbi sul suo conto. Sostiene inoltre di non fidarsi più di suo fratello Tarik e lo ritiene il responsabile dell’omicidio di Karen, anche se l’alibi fornito da Banu lo scagionerebbe da ogni tipo di accusa.