Emma Roberts a Milano | gli scatti di backstage della sua nuova campagna beauty

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il sorriso (splendentemente) rosso, è molto simile a quellozia, una certa Julia. Un sorriso, quelloprotagonista di Pretty Woman, che era già entrato nel mondobellezza, offrendosi come fonte d’ispirazione per la creazione di quella virgola sorridente nel flaconefragranza La Vie Est Belle di Lancôme. Il sorriso, eredità di famiglia, splende anche sul viso di. La nipotestar, anche lei attrice, produttrice e imprenditrice, è stata scelta come prima Global Ambassador da Kiko. Il sorriso dominerà le campagnedel brand, Made in Italy. Come domina questi, arrivati direttamente dal