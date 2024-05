Emessi 10 Daspo dal Questore di Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)10dalla Questura di. Cinque per manifestazioni sportive e altri cinque per altri reati10. Ildiha adottato 5 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Incontro di calcio Atlantis-ASD Città di Sant’Arpino In particolare, un provvedimento, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un 22enne di Sant’Irpino in quanto lo stesso, al termine dell’incontro di calcio Atlantis-ASD Città di Sant’Arpino, disputatosi nello scorso mese di novembre presso lo stadio comunale di Volla “Paolo Borsellino”, con il volto travisato, aveva tentato di raggiungere il settore dei tifosi locali brandendo aste di bandiera ed in quella circostanza era stato identificato.