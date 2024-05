Emergenza Freddo in città | bilancio agrodolce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Con l’avvento della primavera, è tempo di bilanci per il servizio, progetto che prevede l’assistenza ai senza fissa dimora “residenti” sul territorio empolese e al quale nell’inverno 2023-2024 hanno collaborato attivamente la Misericordia di Empoli, la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno e il Comune di Empoli. Il programma si avvale sia dell’Unità di Strada, sia dell’Asilo Notturno, realizzato nei locali dell’ex scuola materna della frazione di Casenuove. I numeri della stagione ormai alle spalle, per quanto riguarda l’Unità di Strada, appaiono sostanzialmente stazionari: 106 giorni di servizio, 48 persone assistite e 32 uscite serali. Ma rispetto al 22/23 sono praticamente raddoppiate le ore del servizio supporto, 74 a fronte di 43, e i volontari impiegati, aumentati da 18 a 30, per 512 km complessivamente percorsi.