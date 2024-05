Emanuela Pacotto in concerto a Pescara per i fan degli anime data e orari

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 31 maggio 2024) Fana rapporto! Dal 29 Maggio al 2 Giugno si sta tenendo il Cartoons On The Bay a, una fiera internazionale dedicata alla cultura manga ee a tutti gli altri aspetti dell’essere un vero nerd. Per giorno 1 Giugno, invece, si terrà iDol, unsulle sigletenuto da, voce storica di personaggi indimenticabili come Nami in One Piece e Bulma in Dragon Ball.è una delle più amate e importanti doppiatrici italiane e ha prestato la voce per Nami in One Piece, Bulma in Dragon Ball, Jessie in Pokèmon e Sakura in Naruto. La sua carriera è ricca di grandidal forte respiro internazionale e storie incredibili, amate da schiere di fan. Proprio per i fan torna inper cantare le sigleper cui ha prestato la voce e molto altro.