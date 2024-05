Elodie | Black Nirvana è il nuovo singolo in uscita dal 31 maggio | testo video e significato

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 31 maggio 2024)segna il ritorno di. La cantante è pronta a farci ballare per tutta l’estate sulle note di un brano travolgente e dalla sonorità dance disponibile da venerdì 31su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio.torna con: è l’inizio di una nuova era Dopo il grandissimo successo di “Ok. Respira“, del clubtape italiano Red Light e dei concerti sold out nei palazzetti,torna con il nuovissimo“. Il brano, scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessae ITACA, segna l’inizio di una nuova era discografica della popstar italiana. Ipnotizzante e accattivante,si presenta come il giusto proseguo della precedente era discografica che tanto successo ha regalato all’interprete romana, unica e indiscussa regina del pop italiano.