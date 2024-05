Elezioni proposte per la città Scintille su rifiuti e sicurezza | Ora il sistema va cambiato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Jacopo Franceschini Tre ore di dibattito acceso. Si sono ritrovati mercoledì sera presso la Camera di Commercio di Modena i candidati sindaco alle prossime amministrative (assente solo Mezzetti per indisposizione, sostituito da Diego Lenzini), attorno al tavolo organizzato da Lapam, Confesercenti, Confartigianato e CNA Confcommercio, per discutere con gli imprenditori e gli artigiani dei propri programmi politici. Tanti i presenti che hanno riempito l’aula, un pubblico attento che talvolta non ha fatto mancare la propria voce. Il primo punto toccato dai politici in gara riguarda lo spinoso tema. Secondo Marco Meschiari, del Movimento 3V, "a Modena abbiamo un problema con le baby gang, da affrontare con un maggiore intervento della Polizia locale che può fare tanto".