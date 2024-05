Elezioni Il programma di Carovani | Aree verdi e scuole tra le priorità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Giuseppeè il candidato sindaco sostenuto da tre liste: Sinistra per Calenzano, Per la mia città, Calenzano Democratica. Nato nel 1959, sposato con due figli, è in pensione da due anni. Ha già ricoperto il ruolo di primo cittadino di Calenzano dal 1999 al 2009. Quali sono i tre punti che vorrebbe sbalzare del suo? "Il primo provvedimento che adotteremo come Giunta Municipale è ripristinare la gratuità dei libri scolastici per la scuola primaria. Il secondo sarà l’adozione di un atto di indirizzo per la modifica del piano operativo comunale, al fine di salvaguardare ledove è prevista l’edificazione. Il terzo provvedimento riguarderà l’equiparazione ad urbano degli abbonamenti al trasporto pubblico locale per gli studenti che abitano nelle frazioni collinari, oggi fortemente penalizzati".